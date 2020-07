De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), o estado registrou 226 novos casos confirmados de coronavírus nesta quarta-feira (8).

Com a atualização dos dados, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus subiu de 14.941 para 15.167 nas últimas 24 horas. O que vem preocupando as autoridade, pois mesmo com as medidas de combate a doença, os casos continuam subindo.

A SESACRE informa ainda que lamentavelmente o número de óbitos continua subindo, onde nas últimas 24 horas mais 5 pessoas morreram em decorrência da Covid-19, subindo de 399 para 404 o número oficial de pessoas que faleceram.

São 3 pessoas do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 50 e 95 anos. Duas são de Tarauacá, 1 de Porto Acre, 1 de Feijó e 1 de Rio Branco.