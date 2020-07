O vereador N.Lima (PP) fez uma fala crítica e de cobrança a prefeitura de Rio Branco. O parlamentar diz que falta remédios e ações preventivas, por isso estão morrendo muitas pessoas.

O parlamentar cobra da mesa diretora da Câmara, para que coloque seu projeto em pauta. O PL do vereador N Lima (PP) apresentou a proposta de anteprojeto, que cria a regulamentação do protocolo médico para pacientes com suspeita do coronavírus e distribuição do kit médico para tratamento domiciliar.

N. Lima diz que o Covid-19 tem prevenção sim e muitas pessoas podem ter morrido por falta disso. Quanto ao comércio o mesmo afirma que mesmo diante de um cenário perigoso, onde os casos só aumentam o Comércio está praticamente todo aberto.

“Apenas os Motéis, Igrejas e academias estão fechadas. A prefeitura precisa agir logo e adquirir os medicamentos e testes em massa, que possa resultar em menos óbitos”, finalizou N.Lima.