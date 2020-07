As inscrições para a edição 2020 do segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começaram nesta terça-feira (7). No Acre, são ofertadas 380 vagas em oito cursos na Universidade Federal do Acre (Ufac), campus Rio Branco.

As inscrições se estendem até a sexta-feira (10), são gratuitas e podem ser feita no site do Sisu. Já os resultados devem ser divulgados no dia 14. Para participar do Sisu o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2019, e não ter zerado na redação. Um mesmo candidato não pode concorrer em mais de uma modalidade de concorrência para o mesmo curso e turno. As matrículas começam dia 16 de julho e seguem até o dia 21. O período para manifestação para lista de espera será entre os dias 14 e 21 de julho.

Confira os cursos e vagas disponíveis

Cursos Vagas

Engenharia elétrica 50

Engenharia florestal 40

Filosofia 50

Jornalismo 50

Letras – Espanhol 50

Medicina 40

Nutrição 50

Saúde coletiva 50

No início do mês, a Ufac lançou um edital com todas as informações e regras para os participantes. As informações podem ser acessadas no site da universidade.