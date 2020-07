A prefeitura de Rio Branco abriu duas cotações de preço para comprar testes rápidos para detecção de Anticorpos do novo Coronavírus, e também, de reagente químico para dosagem de sorologia AntiSars-Cov- IgG, com cessão de equipamento em comodato, para o novo coronavírus (COVID-19), conforme publicação no Diário Oficial do Estado, número 12.833, desta terça-feira (7).

De acordo com o ato, os interessados deverão solicitar o modelo das propostas através do e-mail comprasemsa.ac@gmail.com, impreterivelmente, até 08 de julho de 2020, às 18 horas (horário Acre).

Até ontem (6) foram confirmados 7.476 casos de coronavírus em Rio Branco. A capital acreana registra, até o momento, 275 mortes por causa da doença provocada pelo vírus.