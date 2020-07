Dando continuidade às ações de manutenção e qualificação da saúde de Cruzeiro do Sul, a Fundação FCCV realizou nesta segunda-feira (6) serviços de pintura externa do posto Manoel Rodrigues de Araújo, localizado no barrio Canela Final, em Cruzeiro do Sul. A expectativa é que a pintura seja concluída nesta terça-feira (7).

Além da pintura, a FCCV, em parceria com a prefeitura, tem realizado diversas atividades de manutenção e cuidados na parte externa de postos de saúde, com o objetivo de canalizar todos os drenos de ar-condicionados, evitando assim mofos nas paredes e infiltrações. O objetivo é qualificar ainda mais o atendimento à população.

Esta ação integra o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.