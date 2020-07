A Fundação FCCV finalizou nesta segunda-feira (06) a construção da sala de expurgo do Posto de Saúde Manoel Rodrigues de Araújo, localizado no bairro de Canela Fina, em Cruzeiro do Sul. As obras já estavam avançadas na semana passada e foram concluídas com os retoques finais, como pintura e colocação de placa de aviso “lixo infectante”.

As salas de expurgo são destinadas ao armazenamento temporário dos resíduos hospitalares e já foram implantadas pela fundação em algumas unidades do município. Em parceria com a prefeitura, a FCCV está construíndo outras salas em postos de saúde da cidade.

Nestas salas, são armazenados os resíduos hospitalares que podem fazer mal para a saúde, como sangue, secreções, líquidos, materiais provenientes de cirurgias, objetos cortantes, entre outros. O local ajuda a prevenir eventuais contaminações por profissionais da saúde e pacientes.

Esta ação integra o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.