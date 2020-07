Localizada no km 17 do ramal Mário Lobão, no município de Sena Madureira, a Escola Madalena Nunes de Andrade teve seu espaço reconstruído pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE). Na última quinta-feira, 2, o secretário Mauro Sérgio Cruz entregou a escola à comunidade.

Na oportunidade, foram entregues também kits de merenda escolar para os quase 100 alunos matriculados. Para a professora Suzy Meire Feitosa, a reconstrução da escola ficou “maravilhosa; agora temos um lugar acolhedor para receber os nossos alunos”, afirmou.

Com as intervenções realizadas, a escola conta até com energia elétrica (não havia antes), que contribuirá para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Com isso, a escola receberá, nos próximos dias, também condicionadores de ar. “Temos que tratar as nossas escolas rurais com muito respeito”, afirmou o secretário Mauro Cruz.

Além da Madalena Nunes, a SEE realizou também uma reforma completa na escola Fábio Bezerra Cavalcante, localizada no km 16 do ramal do Cazumbá. Lá, além de telhado e forro, que estavam em péssimas condições, também foram reestruturadas as salas de aula, cozinha e banheiro para os alunos.

Na entrega da escola, o secretário Mauro Cruz reafirmou à comunidade o compromisso do Governo do Estado com a qualidade do ensino rural. “Vamos trazer para as escolas rurais de ensino médio cursos profissionalizantes, para que o aluno já possa ter uma profissão”, disse.

A comunidade, por sua vez, assumiu o compromisso em cuidar da escola, cujos alunos estão estudando remotamente por meio das audioaulas transmitidas pelas rádios Aldeia e Difusora, que fazem parte do sistema público de comunicação.

“O que temos aqui na Escola Madalena Nunes chama-se presença de Estado, e com o compromisso da comunidade em cuidar dessa nova escola, que foi reconstruída, ela irá durar muitos anos e atender todas as crianças”, ressaltou o secretário .

Além da Madalena Nunes, quem também recebeu kits de merenda foi a Escola José Siqueira dos Santos, localizada na reserva extrativista Cazumbá. O líder da comunidade, Aldeci Maia, o seu Nenzinho, fez questão de agradecer pelos trabalhos realizados pela educação.

“Quem ganha com esse trabalho é a nossa juventude, é a nossa população, os nossos professores, por isso, só temos a agradecer o empenho do governador Gladson Cameli e o secretário Mauro Cruz pelo que tem sido feito pela nossa comunidade”, disse.