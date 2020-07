A Fundação FCCV segue realizando serviços para qualificar os postos de saúde de Cruzeiro do Sul. Desta vez, estas ações chegaram ao posto Posto Osmar de Albuquerque Lima, no bairro Nari do Moa, na última sexta-feira (3).

A unidade passou por reparos nos drenos de ar condicionado e serviços na parte externa. Em seguida, serão realizados serviços de pintura das paredes. Com estes serviços, a população de Cruzeiro do Sul terá à disposição uma unidade mais qualificada para o atendimento.

Esta ação integra o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.