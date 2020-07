Aos universitários que irão solicitar a suspensão das parcelas do contrato, é necessário que até o dia 20 de março os estudantes estivessem em dias com o pagamento. O dia 20 de março foi a data em o país decretou estado de calamidade por conta da pandemia do Covid-19.

As condições para suspensão obedecem ao estabelecido na Lei 13.998/2020 e na Resolução 38/2020, publicadas pelo Ministério da Educação em maio deste ano. Os alunos devem manifestar interesse através dos bancos usados para a contratação do benefício.

A proposta de suspensão das parcelas foi comemorada pela Deputada Federal Pérpetua Almeida (PcdoB). Pérpetua tem sido uma defensora ferrenha para que o Governo Federal anistie as dívidas dos estudantes que contrataram o FIES. Além disso, a suspensão das parcelas foi uma bandeira defendida pela parlamentar após a pandemia do novo coronavírus.

“Depois do nosso esforço na Câmara dos Deputados, os estudantes já podem pedir a suspensão de até́ quatro parcelas do Fies na Caixa Econômica Federal. Essa foi uma luta que travei desde o começo do mandato e vou continuar batalhando para o perdão total das dívidas”, concluiu a parlamentar.