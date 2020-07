Mais 5 pessoas morreram em decorrência da Covid-19, passando de 394 para 399 o número oficial de mortos pela doença.

São duas pessoas do sexo masculino e três do sexo feminino, com idades entre 53 e 90 anos. Duas são de Rio Branco, 1 de Brasileia, 1 de Sena Madureira e 1 de Tarauacá.

Mais informações sobre os óbitos e outros dados serão divulgadas no boletim completo, a partir das 16 horas.