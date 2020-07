Trapiches construídos pela Fundação FCCV em três bairros de Cruzeiro do Sul beneficiam aproximadamente 150 famílias. Nesta terça-feira (30), a FCCV entregou, em parceria com a prefeitura, o trapiche Casa da Benção, no bairro Floresta, em evento que contou com a participação do coordenador da fundação, João Depintor, e de autoridades locais, entre elas o prefeito da cidade, Ilderlei Cordeiro.

Além deste bairro, a FCCV também construiu trapiches nas localidades de Formoso e Aeroporto Velho, totalizando quase três quilômetros de rampas. No bairro Floresta, em dias de chuva, os moradores não conseguiam sair de suas casas devido aos alagamentos. As crianças, por exemplo, não podiam ir para a escola.

“Mais de 350 pessoas estão sendo atendidas aqui neste bairro e tendo seu direito de ir e vir garantido. Esta construção permite acesso às escolas, equipamentos de saúde e dão outras mobilidades à população”, afirmou João Depintor. Os secretários municipais da Educação, Amarísio Saraiva de Oliveira, e da Saúde, Juliana Pereira, também participaram do ato de entrega.

Os trapiches beneficiam as comunidades alagadiças, que enfrentam diversos problemas especialmente em períodos chuvosos. Além de proporcionar melhor qualidade de vida para os moradores, os equipamentos garantem também mais segurança. O trapiche auxiliam a população no seu deslocamento, além de evitar o contato com água parada e suja.