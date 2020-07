Ao todo foram sete quilômetros de extensão que incluíram pinturas de eixo e de bordo de pista (divisão e delimitação da largura da pista), sinalização de lombadas, faixas de travessia em frente as escolas e também a instalação de placas de sinalização.

A superintendente do órgão, Sawana Carvalho, detalhou que os serviços foram iniciados na metade do mês de junho em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – Seinfra e também com a Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade, que trabalharam em ações de tapa buracos e limpeza da pista respectivamente.

“Com isso buscamos melhorar a qualidade de vida de quem está dentro do Pólo Benfica, proporcionando informações importantes para o deslocamento de veículos particulares, transportes públicos e pedestres, bem como segurança e fluidez”, destacou Carvalho.

Sawana explicou que a sinalização de trânsito se faz muito importante pois regulamenta as limitações, proibições, restrições, além de advertir os condutores sobre os perigos da via e alertando sobre proximidade de escolas, passagens de pedestres e muito mais.

“Dessa forma, a prefeitura de Rio Branco está ajudando os condutores, os pedestres e os usuários de transportes públicos para que tenham seus deslocamentos de forma mais segura”, frisou Sawana.