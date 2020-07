A Prefeitura de Rio Branco reuniu na manhã desta segunda-feira (06), representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasdh) e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para executar uma ação conjunta visando a proteção e a prevenção da Pessoa Idosa ao novo coronavírus.

Núbia Musis, secretária da SASDH repassou para a representante da Semsa, Jesuíta Arruda, um total de 250 kits de máscaras de tecido, contendo 3 máscaras cada, além de instruções de como utilizar e lavar o equipamento. As máscaras foram confeccionadas por meio do Projeto Mãos Solidárias, idealizado pela Prefeitura.

Seguindo as orientações de atender primeiramente os públicos prioritários, para esta entrega, pessoas idosas com doença crônica e com deficiência que participam das atividades dos grupos de convivência e de atenção à saúde, coordenados pelas próprias Unidades Básicas de Saúde (UBS), serão os primeiros a receber.

“A Assistência Social e a Saúde estão caminhando juntas, pois elas se complementam, principalmente neste momento que estamos vivenciando. O atendimento, o cuidado com aqueles que realmente estão necessitados, se torna mais eficaz. A Pessoa Idosa em Rio Branco vem recebendo atenção do Poder Público. Outra ação visando a prevenção para este público foi a entrega de kits de higiene”, explicou Núbia Musis.

O Projeto Mãos Solidárias consiste na união entre a Prefeitura de Rio Branco, voluntários, igrejas, entidades e servidores municipais para ajudar a população em vulnerabilidade social a se prevenir durante a Pandemia. Além das máscaras, também são realizadas outras ações para as famílias cadastradas nos serviços ofertados pela Prefeitura de Rio Branco à população em vulnerabilidade social.