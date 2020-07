Com a meta de vacinar contra gripe pelo menos 90% do público prioritário, a Prefeitura de Rio Branco intensificou a campanha de vacinação e prorrogou o prazo para o dia 20 de julho.

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), das 83.512 mil pessoas que devem ser vacinadas nesta etapa 62.59% receberam a vacina.

A terceira e última fase teve início no dia 11 de maio, com prioridade aos grupos formados por pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, professores e pessoas de 55 a 59 anos de idade. Somente neste grupo são mais de 51 mil pessoas a serem alcançadas.

A coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Semsa, Socorro Martins, chama atenção para importância da vacina contra gripe neste momento de pandemia.

“Estamos com uma campanha em andamento e é fundamental que as pessoas que fazem parte dos grupos de risco, que ainda não se vacinaram, procurem os postos de saúde. Além de ser importante para reduzir complicações e óbitos por influenza, a vacina auxilia os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde”, explicou.

Após o dia 20 de julho, a vacina será disponibilizada para toda a população. “Esta é mais uma oportunidade para que os públicos de todas as fases, que ainda não se vacinaram, possam procurar de forma organizada as unidades de saúde”, ressaltou.

A vacina contra Influenza pode ser encontrada nas unidades de saúde e a ação itinerante está sendo realizada na UBS Mário Maia, no bairro Cidade Nova, e na UBS Triângulo Novo, no bairro Belo Jardim, nesta segunda (07) e terça-feira (08).