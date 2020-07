Folha do Acre – O governador Gladson Cameli falou ao telefone com esta colunista na noite de domingo (6) e deixou claro duas coisas: é candidato à reeleição para desespero de Rocha, que achou que poderia substituí-lo, e que a candidata dele em Rio Branco é Socorro Neri.

Cameli deixou claro que os secretários que não quiserem apoiar Socorro Neri terão que sair. Correto. São indicações políticas dele e devem seguir suas orientações.

Com as declarações de Cameli, fica claríssimo sua irritação com a movimentação política que aconteceu à revelia enquanto ele cuidava do caos instalado pelo coronavírus.

Cameli embora pareça cansado pela correria do dia a dia, em momento algum pareceu desmotivado. Enganou-se quem pensava que Gladson não aguentaria 1 ano de intrigas políticas. Ele está pronto para o jogo.