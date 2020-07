A Fundação FCCV realizou, ao longo dessa semana, uma série de ações de limpeza em seis postos de saúde de Cruzeiro do Sul. Estas atividades integram o Projeto Faxinaço, cujo objetivo é combater focos de mosquitos transmissores de doenças e promover uma limpeza geral dos locais.

Além do faxinaço, a fundação também iniciou, na última quinta-feira (2), atividades de manutenção e cuidados na parte externa de postos de saúde, com o objetivo de canalizar todos os drenos de ar-condicionados, evitando assim mofos nas paredes e infiltrações. Na próxima semana, o posto Manoel Rodrigues de Araújo, no bairro Canela Fina, passará por serviços de pintura externa.

Nesta semana, os faxinaços ocorreram nos postos 25 de Agosto, na terça-feira (30), com serviços de roçagem e limpeza já concluídos. Na quarta-feira (1º), foi a vez do posto Manoel Rodrigues de Araújo receber as ações. Na quinta-feira (2), o Projeto Faxinaço foi realizado no posto Francisco Ary da Silveira, no bairro Cruzeirão; e no posto do bairro Aeroporto Velho e Centro de diagnóstico.

Por fim, nesta sexta-feira (3), as ações ocorreram no posto Jesuino Lins, no bairro do Alumínio, e no posto Georgete Coelho, no bairro Cruzeirinho. Além das unidades de saúde, o projeto Faxinaço também é realizado em escolas. Na última segunda-feira (29), os serviços foram realizados no Educandário do município.