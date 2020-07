A Fundação FCCV intensificou, ao longo desta semana, a construção de três salas de expurgo em postos de saúde de Cruzeiro do Sul em parceria com a Prefeitura Municipal.

Estão sendo construídas salas de expurgo nos postos de saúde Manoel Rodrigues de Araújo, no bairro Canela Fina; Nari do Moa, no bairro do Deracre; e Luiz Gonzaga, na Vila São Pedro. Ao longo desta semana, as obras avançaram nas três unidades e, com isso, os locais devem ser entregues em breve.

Nas salas de expurgo são armazenados os resíduos hospitalares que podem fazer mal para a saúde, como sangue, secreções, líquidos, materiais provenientes de cirurgias, objetos cortantes, entre outros. O local ajuda a prevenir eventuais contaminações por profissionais da saúde e pacientes.

Neste momento em que o país enfrenta o avanço da pandemia do novo coronavírus, as salas de expurgo se tornam ainda mais importante, pois nelas podem ser armazenados com mais cuidado os materiais hospitalares.