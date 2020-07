A Fundação FCCV firmou uma nova parceria que vai melhorar a vida de pessoas que moram em comunidades alagadiças e sofrem em períodos de chuvas. Em reunião na última quinta-feira (2) com representantes da Prefeitura de Cruzeiro do Sul e da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Acre, foi firmada uma parceria com a FCCV para doação de madeira para a construção de 6 mil metros de trapiche.

A reunião contou com a presença do secretário estadual do Meio Ambiente, Israel Milani. Com a parceria, a FCCV ampliará sua atuação para beneficiar comunidades alagadiças. Nesta semana, a fundação entregou, em parceria com a prefeitura, os trapiches no bairro Floresta, o que vai beneficiar mais de 350 pessoas.