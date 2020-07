Durante longa entrevista concedida a Rádio Ocidental FM de porto Walter o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e um dos principais líderes do MDB, Vagner Sales falou da está montando com PSDB para disputar a sucessão do atual prefeito Zezinho Barbary.

Vagner diz que o partido trabalha para dar continuidade a gestão exemplar que o atual prefeito Zezinho Barbary, seu colega de sigla, que encerra agora seu segundo mandato.

Guarsônio se elegeu em 2016 pelo MDB, depois filiou-se ao PSDB e é um dos homens de confiança do vice-governador Major Rocha, que já tinha anunciado que disputariam a sucessão de Barbary.

Com aproximação do PSDB e o MDB as coisas mudaram, os dois partidos já fecharam aliança em Cruzeiro do Sul e agora anunciam que marcharão juntos em Porto Walter.

Fontes do município, afirmam que quem se frustrou foram os dirigentes do PP, que almejavam compor na vice e agora terão que assistir a mais uma dobradinha dos MDBistas e Tucanos.