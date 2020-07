A superintendente de transporte e trânsito do município de Rio Branco, Sawana Carvalho, recebeu na manhã de hoje, 06, um grupo de representantes dos moradores da Transacreana. O objetivo da visita além de conhecer a nova gestora do órgão era também conversar sobre as necessidades da comunidade do local no que se refere a transporte coletivo.

Adaptação de novos horários dos coletivos tanto por parte da população quanto da empresa, foi um dos temas abordados. Na ocasião, ficou acordado que a RBTrans faria um levantamento para elaboração de um novo plano que ofertasse o serviço de forma satisfatória a população da Transacreana, dentro do que rege o decreto governamental sobre o coronavírus e a cor de faixa que estamos. A cor define a classificação de risco e as metodologias que devem ser adotadas durante a pandemia.

Sawana explicou que existe um tripé formado pelo cidadão, empresa e município e que esses três pilares precisam caminhar juntos da forma mais harmoniosa possível. “Estamos passando pela atipicidade da pandemia, sei que precisamos ofertar o serviço, mas também precisamos cuidar e proteger. Não sabemos quando isso vai passar. A diminuição de ônibus circulando é uma maneira de diminuir a quantidade de pessoas na rua”, frisou.

Darivelto Batalha, relatou que por serem líderes daquela comunidade, são cobrados pelos moradores. “Nós três representamos as comunidades que abrangem toda a área percorrida pelo transporte coletivo na Transacreana”, disse. Ele aproveitou para agradecer a disponibilidade da superintendente em atendê-los tão prontamente.

“Como sempre diz a prefeita Socorro Neri, nós trabalhamos para fazer o bem para a sociedade como um todo. Somos movidos pelo bem coletivo”, finalizou Sawana.