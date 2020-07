A integração cultural é uma das principais maneiras de proporcionar o bem-estar de migrantes que estão fora do seu país de origem. Pensando nisso, a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), tem realizado atividades culturais e educacionais com os migrantes venezuelanos da etnia Warao.

As atividades iniciaram desde o dia 25 de junho, dia nacional do Migrante, no abrigo localizado na Cidade do Povo, que atende 37 venezuelanos da etnia Warao, que saíram do seu país em busca de melhores condições de vida.

A troca de característica linguísticas entre os técnicos da SEASDHM e os migrantes, tenta proporcionar a diminuição da ociosidade, com acolhimento cultural e principalmente melhorar a comunicação do grupo com a secretaria. Foram divididos grupos de seis participantes, por atividades diárias.

“Nessa atividade que ocorreu na sexta-feira, 3, tivemos uma troca de aprendizagens. Nossa equipe ensinou português e eles ensinam a nossa equipe a língua deles, Warao”, exemplifica a diretora de Direitos Humanos, Francisca Brito.

As equipes da SEASDHM se revezam diariamente para auxiliar os migrantes que estão no abrigo desde março neste ano, e recebem auxílio do Estado com medidas socioassistenciais, saúde, segurança e alimentação.