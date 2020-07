Uma parceria entre o governo do Estado e a prefeitura de Acrelândia deu início nos últimos dias a recuperação de um dos ramais mais importantes para o setor produtivo do município, no Projeto de Assentamento Campo Novo.

Por meio de um convênio com a Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), a prefeitura conseguiu um trator e implementos de trabalho para a manutenção das cinco linhas que atravessam o Assentamento, onde vivem cerca de 300 famílias que representam um grande número de produtores de banana e que agora também apostam na cafeicultura.

“O governo do Estado na gestão do governador Gladson Cameli prepara um grande plano de recuperação de ramais para todo o Acre como parte do projeto de desenvolvimento do agronegócio. E enquanto isso, vamos apoiando as prefeituras em planos mais emergenciais, dando suporte com nosso maquinário para garantir o escoamento dos nossos produtores rurais”, conta o secretário de Produção e Agronegócio, Edivan Azevedo.

O presidente da Associação Porto Luiz, Carlos Alberto, conta que há um bom tempo o ramal que atravessa o Assentamento Campo Novo precisava de cuidados mais intensos e que ver esse avanço gera uma grande gratidão pela parceria entre governo e prefeitura.

“Agora tá ficando nota 10. Esses últimos dias tava bem difícil. Eu andei caindo, quebrei a moto, porque entrego leite. Fazia tempo que uma patrulha mecanizada não aparecia por aqui. Agora incentiva a gente a plantar nossa banana que tem muito junto com o café. Ramal bom é certeza de lucro”, comemora o produtor.

O prefeito de Acrelândia, Ederaldo Caetano, relata que com os equipamentos conseguidos para a recuperação, poderá realizar o trabalho de gradagem, compactação e raspagem nas cinco linhas.

“Para o município, essa parceria com o Estado, no apoio da Sepa e o governador Gladson Cameli, é muito importante. Esse ramal é de muita produção no nosso município e vamos chegar a todas as linhas para garantir a renda dessas famílias”, relata o prefeito.