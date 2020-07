Nas redes sociais, foram dezenas de manifestações de pesar e lembranças, do ser que deixa sua marca na sociedade pelas lutas em defesa do bem coletivo.

Em Nota divulgada a Câmara municipal de Cruzeiro do Sul, instituição a qual Jota serviu muito bem entre os anos de 2013 a 1016 em nome de todos os vereadores reconhecem a luta e dedicação do ex0-parlamentar, durante sua passagem pelo parlamento.

NOTA DE PESAR

É com grande pesar que a Câmara Municipal de Vereadores de Cruzeiro do Sul lamenta a notícia do falecimento de José do Nascimento da Silva, 50 anos, conhecido por Jota Marronzinho, ocorrido na madrugada deste domingo, 04, vítima de um infarto, em sua própria residência localizada na comunidade do Gama, no município de Guajará.

Jota Marronzinho era servidor público do Estado do Acre no cargo de Gestor de Políticas Públicas e exerceu com êxito o mandato de vereador em Cruzeiro do Sul por uma legislatura, de 2012 a 2016, pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

A Câmara de Vereadores se solidariza com familiares e amigos por esta irreparável perda e se entristece com a morte prematura de Jota Marronzinho. Rogamos para que Deus possa confortá-los neste momento de grande dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo e fé.

Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul.