O governo do Acre, por meio da secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), divulgou a abertura de um novo processo seletivo simplificado executado pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). As inscrições começaram nessa quarta-feira, dia 1º de julho e seguem até o próximo dia 10.

Os interessados devem se inscrever no site do CIEE Clique aqui e veja: Portal processos seletivos e enviar a documentação exigida no endereço eletrônico: processos.seplag@ciee.ong.br.

As vagas serão para os municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A documentação a ser enviada é: Curriculum Vitae; Cópia RG e CPF; Declaração de Matrícula da Instituição de Ensino; Histórico escolar que conste as notas/menções referente o 2º semestre de 2019; Cópia de Comprovante de Endereço atualizado e se aplicável, a declaração de insuficiência de renda anexa a este edital.

Os cursos a terem vagas preenchidas neste processo são: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Ensino Médio, Gestão Ambiental, Gestão Pública, Matemática, Música, Recursos Humanos, Saúde Coletiva, Sistemas de Informação.

Para Rio Branco, as vagas são destinadas a alunos cursando a partir do 3º período de Administração, Saúde Coletiva, Gestão ambiental, Gestão Pública, Recursos Humanos, Sistemas de Informação, Música, Matemática, Direito e Ensino Médio, nos turnos matutino e vespertino. Já em Cruzeiro do Sul, as vagas são para alunos cursando a partir do 3º período de Administração e Ciências Contábeis, também no turno matutino e vespertino.

Os selecionados do nível superior com carga horária de 4 horas por dia recebem bolsa auxílio no valor de R$ 420. Os que ficarem com carga horária de 6 horas por dia recebem R$ 630.

Para as vagas de nível médio, os selecionados para carga horária de 4 horas por dia recebem bolsa de R$ 280. Já os com carga horária de 6 horas recebem R$ 420. O estagiário receberá a título de auxílio-transporte, o valor correspondente a duas passagens de ônibus por dia, proporcional aos dias efetivamente estagiados, no valor de R$ 4,00 (quatro reais) cada.