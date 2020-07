Rusbert Manoel Perez Martinez, de 33 anos, foi preso nesta sexta-feira (3). por investigadores da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente, em Rio Branco.

O mandado de prisão do acusado, que é de nacionalidade peruana, foi cumprido em uma loja de bijouterias onde ele trabalha, no Calçadão da Benjamin Constant, no Centro. local. Ele teve a prisão decretada pelo crime de estupro. Consta no inquérito policial que a vítima é uma menina de 14 anos, que vendia doces também no Centro da Capital.

No dia 29 de abril deste ano, Rusbert, que já era cliente da vítima, ligou dizendo que queria comprar doces. Em seguida, levou a menina para um quiosque no Mercado do Bosque. No local, a Criança foi violentada por quase uma hora. Um exame no Instituto Médico Legal comprovou que houve conjunção carnal. Por Contilnet