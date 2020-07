Governador Gladson Cameli participou de blitz educativa no centro de Cruzeiro do Sul – Foto: Erisney Mesquita.

O governador do Estado, Gladson Cameli, esteve na manhã deste sábado, 4, participando de uma blitz preventiva de conscientização e combate à Covid-19, no centro da cidade de Cruzeiro do Sul. O objetivo da blitz é reforçar para a população cruzeirense a importância de cumprir as regras de prevenção e isolamento durante a pandemia do novo coronavírus.

O gestor demonstrou preocupação com a intensa movimentação de pessoas no centro comercial e afirmou que o Estado está fazendo tudo o que é necessário para combater a doença, mas que o apoio da população é fundamental para conter o avanço do vírus.

Ele conversou com motoristas, comerciantes, vendedores ambulantes e populares, reforçando o pedido de cuidados que se precisa ter para a diminuição da curva de contaminação da Covid-19 em todo o estado.

“Como governador tenho feito tudo o que é necessário para combatermos esse vírus, todas as regras de isolamento foram criadas, construímos hospitais de campanha, compramos medicamentos e equipamentos. Ontem chegaram em Rio Branco 50 respiradores e 20 serão para o Juruá. Tudo o que está ao nosso alcance está sendo feito, porém, vendo a intensa movimentação no centro de Cruzeiro do Sul, percebo que as pessoas não estão muito preocupadas com a situação da pandemia”, observou o governador.

Gestor demonstrou preocupação com a intensa movimentação de pessoas no centro comercial e afirmou que o Estado está fazendo tudo o que é necessário para combater a doença – Foto: Erisney Mesquita.

Ele completou que a conscientização da população é muito importante neste momento. “Se não houver essa conscientização não haverá hospital que supra todas as necessidades. Estou preocupado e lutando por vidas, contudo, precisamos que o povo só saia o isolamento se for realmente necessário. Só assim poderemos vencer esse vírus”, disse Cameli.

A blitz preventiva contou com o apoio de várias instituições, como Polícia Militar, Ministério Público, Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul e outras.

“Sabemos da importância de mantermos o comércio aquecido. No entanto, é preciso que a população faça a sua parte para que logo consigamos zerar essa curva de contaminação e possamos reabrir o comércio”, explicou o vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, que acompanhou a blitz preventiva.