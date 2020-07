O ex-senador do Acre, Jorge Viana (PT), participou de uma live na manhã deste sábado onde fez algumas declarações que está gerando uma grande polêmica em meio a sociedade e apoiadores de Bolsonaro e simpatizantes e militantes do Partido Social Liberal (PSL).

Na oportunidade, Jorge Viana afirmou com muita clareza que devido a manipulação da sociedade resultou na criação do Partido Social Liberal (PSL) e que segundo Jorge o partido está cheio de bandidos.

Durante a transmissão, Jorge cita que o PSL está cheio de corruptos disfarçados de honestos, querendo dar lição de moral. Milicianos!! O pior presidente que o Brasil já teve e que lamentavelmente conseguiu ter a admiração das pessoas.

“Eu não fico chateado com quem votou em Bolsonaro, pelo menos com a parcela de inocentes, porque quando a gente é enganado a gente não tem culpa. Mas eu não estou falando dos enganados não, eu estou falando dos engajados que nos enganaram. Aqui no Acre mesmo, se beneficiaram do nosso governo; ficaram ricos, cresceram, se deram bem, cresceram nas carreiras, mas quando viram a oportunidade de poder a´mostraram quem são. Uns fascistas!!”, destacou o ex-senador acreano.

Veja o vídeo abaixo: