Para oferecer apoio emocional às pessoas que contraíram o coronavírus e aos familiares de pacientes e de vítimas da doença, o Programa Saúde Emocional, “Fale comigo, você não está sozinho” foi estendido para os municípios do interior. O primeiro a receber as ações do programa foi Sena Madureira.

Na manhã desta sexta-feira, 3, foi realizada no município uma capacitação na área de saúde emocional com uma das coordenadoras do programa, a psicóloga Fernanda Lage.

A iniciativa, que partiu do Gabinete da Primeira-Dama do Acre; Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) e parceiros, oferece apoio psicológico e orientações para agir diante da ansiedade ou pânico advindos de um resultado positivo para a Covid-19.

A capacitação foi realizada pela SEASDHM, em parceria com a prefeitura de Sena Madureira, Patrulha Maria da Penha, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria de Estado de Saúde.

“Estender o projeto para os municípios é de fundamental importância. Percebemos essa necessidade quando os pacientes de Rio Branco receberam de forma positiva a ação, então não poderíamos deixar de compartilhar com outras cidades”, enfatizou a diretora de Políticas para as Mulheres, Isnailda Gondim.

No município já é realizado o atendimento às vítimas da doença, por meio do número de telefone e WhatsApp (68) 99219-5883.

Três psicólogos que atuam na recuperação emocional de pacientes, entram em contato com as pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e oferecem apoio psicológico. Além disso, há monitoramento das pessoas que fazem parte do grupo de risco.

“Para nós é sempre uma satisfação receber esse tipo de auxilio. É muito importante esse momento, já estamos fazendo esse trabalho através dos nossos psicólogos, iremos aprimorar com essa capacitação”, ressaltou o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim.