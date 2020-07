Quando assunto é o enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus a Prefeitura de Rio Branco não para. Por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) e da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), os trabalhos de manutenção e recuperação de vias estruturantes, ruas, travessas e avenidas do município em 127 bairros, têm sido uma constante.

A Prefeitura está executando intervenções de vias não pavimentadas e com pavimento desgastado para garantir a melhor trafegabilidade e o acesso de pedestres e veículos aos serviços essenciais como: hospitais, unidades de saúde em geral, farmácias, transporte coletivo e supermercados.

Nesta sexta-feira (03), pela manhã, a prefeita Socorro Neri, acompanhada de engenheiros e técnicos da Prefeitura, realizou visitas em duas regionais da cidade, para verificar o andamento dos trabalhos. Foram visitadas frentes de serviços nas ruas Quintino Bocaiúva e Alércio Dias (Cadeia Velha), Travessa Ramos Ferreira, Rua Codajás, Rua Francisco Xavier Maia (Baixada da Sobral), além dos mais de 400 metros de área construída no canal do bairro Pista.

De acordo com o diretor presidente da Empresa Municipal de Urbanização, Marco Antônio Rodrigues, a orientação da prefeita Socorro Neri é atender o maior número de ruas e melhorar a qualidade dos serviços. “É um compromisso que ela tem.

A Emurb está concentrada nessa região da Baixada com equipes trabalhando nas Ruas Francisco Xavier (Palheiral), São Salvador e Travessa Ramos Ferreira (Pista), onde foram reconstruídos os pavimentos e agora vamos começar a implantação do meio-fio e sarjetas”, disse.

Reconhecimento – O presidente da Associação de Moradores do bairro Cadeia Velha, Narcisio Gomes, comentou a importância do serviço de conservação e limpeza da Rua Quintino Bocaiúva (principal via do bairro).

“Essa recuperação é muito importante, porque a Cadeia Velha vinha sendo esquecida, faz muito tempo. Somos gratos à Prefeitura por estar nos atendendo. Veja, essa via são quase 6 quilômetros de acesso, interliga escolas importantes, como o Senai, e ainda temos a circulação do transporte coletivo”, destacou Narcisio Gomes.

Aldenira Araújo da Silva Pereira, líder comunitária do bairro Pista enalteceu o empenho da gestão municipal para a retomada dos serviços no bairro. “É uma excelente ação. De igual modo, a notícia que o sistema de iluminação pública será revitalizado aqui no bairro também é fundamental. Nós da comunidade só temos a agradecer”, observou.