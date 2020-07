O prefeito Ilderlei Cordeiro fez a entrega de um caminhão para a Associação de Plantas e Flores de Cruzeiro do Sul, na manhã desta sexta-feira (3). O equipamento, que vai auxiliar a escoação dos produtos, é fruto de uma emenda parlamentar do então deputado Raimundo Angelim (PT), no valor de R$ 400 mil.

O caminhão vai ser de uso da associação e vai facilitar o transporte das plantas para feiras, exposições e outros eventos. Ilderlei agradeceu Angelim pela emenda destinada. “Que alegria de ver a dedicação dessas mulheres, nesse trabalho que começou há cerca de 5 anos atrás e minha gestão tem feito o possível para movimentar este segmento. Elas estão sempre abrilhantando nossos eventos. Então é um prazer estar aqui entregando este caminhão, fruto de uma emenda do deputado Angelim, é um reconhecimento pra elas que geram emprego e renda aqui”, disse o prefeito.

A presidente da associação, Maria Flancelina, agradeceu ao prefeito Ilderlei Cordeiro pela atenção que, relembra, não é de hoje. “É muito importante esse apoio do prefeito Ilderlei, que sempre nos ajudou muito, com a terra para o plantio, nos ajudou a reconstruir aqui quando teve aquele vendaval, e agora esse caminhão que vai nos auxiliar muito. Estamos todos muito felizes”, declarou.