As articulações nos bastidores da política em Acrelândia estão intensas visando as eleições municipais. Depois de tentar emplacar uma possível composição junto ao MDB Grupo ligado ao Boiadeiro, vendo que, na verdade o grupo praticamente definiu os nomes dos pré-candidatos a vice-prefeito e prefeito.

A vereadora Rosa do Eurico (PROS), vem buscando novos horizontes na tentativa de concorrer às eleições municipais. A vereadora é pré-candidata a prefeita pelo PROS, ao ver que estaria sendo colocada para escanteio pelo grupo do Boiadeiro, Rosa convidou o técnico Agropecuário e ambiental Adelar da Silva do PL, partido da missionária Antônia Lúcia Câmara para formar chapa como pre-candidato a vice-prefeito.

“Olha eu respeito e tenho muita admiração pelo meu colega e presidente do MDB Mauro Correia, mas sei que seu partido já está praticamente definido sua chapa, agora me cabe buscar outra alternativa visando as eleições, acredito que estou preparada para administrar este município.

Convidei meu amigo Adelar para ser meu pre-candidato a vice-prefeito, um homem sério trabalhador e conhecedor dos problemas do nosso município, mas não depende só dele essa decisão, uma conversa será deliberada com o grupo do PL e a missionária Antônia lúcia Câmara presidente do Partido do PL, no Acre para só depois definir algo concreto, mas o convite está feito”. Disse Rosa

Adelar da Silva é técnico agropecuário e ambiental, ao se tornar de fato vice da vereadora Rosa, algumas peças no tabuleiro nas eleições de Acrelândia podem mudar, parte do grupo do PL, partido ligado a Missionaria Antônia Lúcia, defende a candidatura do MDB, a dupla pode despontar nas eleições principalmente com um possível apoio da missionária Antônia Lúcia Câmara há qual tem bastante prestígio na cidade.

“Eu fiquei muito contente pelo convite da vereadora Rosa, se depender de mim está aceito o desafio, teremos uma conversa junto com nosso presidente Local Natalino de Matos que já nos deu o aval e a nossa presidente Antônia Lúcia, começa de fato uma nova história para o desenvolvimento de Acrelândia” Disse Adelar. Acrelândia News