A versão on-line do site 3 de Julho Notícias – A voz da Fronteira apaga a sétima vela de aniversário nesta sexta-feira 3 de julho de 2020, e que desde o seu primeiro ano de existência alcançou conquistas muito promissoras, dentre elas o prêmio de melhor destaque jornalistico do ano de 2014 em Brasiléia e Epitaciolândia.

Nossa maior felicidade em comemorar mai um aniversário é deixando a população, não só do estado do Acre, mas também de todo o pais, inclusive do exterior, sempre bem informada com informações atualizadas e apimentando a política local.

O site 3 de Julho Notícias está à prontos para informar há quem tanto precisa, não importa os conteúdos desde que sejam verídicos, até porque o site é para vocês e o que nós podermos fazer para ajudar será feito, queremos mandar saudações aqueles que nos visitam diariamente e que estão sempre presentes acompanhando os nossos conteúdos. obrigado a todos!!

Apesar de hoje ser um dia a se comemorar, lamentamos a situação em que se encontra o Brasil e o mundo, sendo registrados um grande número de óbito decorrente da Pandemia que abalou o nosso planeta e está comprometendo o nosso dia-a-dia, lamentamos profundamente pelas inúmeras famílias que perderam um ente querido por conta deste mal. O Coronavírus.

Por que 3 de Julho:

O site www.3dejulhonoticias.com.br tem este nome em homenagem ao Município de Brasileia que foi fundada em 3 de julho de 1910 e a antiga rádio já extinta no município que sem chamava Rádio Educadora 3 de julho a Voz da Selva.

Com isso, no ano de 2013 surgiu a ideia de novas opções para a comunicação e informação na Fronteira, já no dia 3 de Julho do ano acima mencionado foi criado o Portal de Notícias 3 de Julho Notícias- A voz da Fronteira.

A princípio não se acreditava que esta ideia daria certo, mas após muitas lutas e muito esforço aos poucos o Jornal On Line foi alcançando seu objetivo que é levar responsavelmente a informação, ainda que não agrade a todos os leitores, mas não é por não agradar que deixa de ser verídica; quando se trata de matérias a uma grande divergência de opiniões, o princípio pelo qual se preza o 3 de Julho Notícias é o respeito, respeitamos o leitor e seu ponto de vista e esperamos o respeito em troca.

Alguns costumam confundir liberdade de expressão com ofensas à redação, por esse motivo pedimos que respeitem os conteúdos expostos nesta página e também a redação deste Site de Notícias, desde já agradecemos a compreensão de todos.

História

Brasiléia é um município brasileiro localizado no sul do estado do Acre. Sua população, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2017, era de 24 765 habitantes. Sua área é de 3916,507 km² (com uma densidade de 5,46 h/km²).

Localizado a 237 km ao sul de Rio Branco, na fronteira com a Bolívia, tem limites com os municípios de Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena Madureira e Xapuri. Apesar de instituída como área de livre comércio, a mesma ainda não foi regulamentada. Atualmente, registra-se forte dependência comercial com o vizinho município boliviano de Cobija, contrariando o ocorrido em décadas passadas, quando o fato era o inverso.

Brasiléia se originou de uma pequena faixa de terra, a partir de um antigo Seringal Carmen, em 3 de Julho de 1910, usando o nome de Brasília.

Posteriormente, em 1943, o nome da cidade foi mudado, para não ser confundido com a futura capital federal. Recebeu uma nova denominação, derivada da união das palavras Brasil (Bras) e Hiléia (floresta), utilizada até hoje.

Em 1992, a cidade teve sua área dividida, toda a área e população localizados na margem direita do Rio Acre , originou o município de Epitaciolândia.

Veja o Vídeo: