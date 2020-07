Um dos articuladores da aprovação do projeto, o presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, reconheceu o papel do servidor público no progresso da gestão e se disse muito feliz em ver este sonho dos servidores sendo realizado. “Não existe administração boa se não há valorização do servidor, este é um passo muito importante que a Prefeitura de Cruzeiro do Sul dá no caminho da valorização dos servidores públicos do município. Também era um sonho meu, que iniciei em 2013 e vejo se realizar hoje”, declarou Clodoaldo.

O plano é histórico no município. Pela primeira vez, os servidores públicos municipais terão um Plano de Cargo e Carreira. O prefeito Ilderlei Cordeiro já sancionou o projeto que deve ser publicado na edição do Diário Oficial do Acre de sexta-feira (2).

O plano vai possibilitar que o servidor tenha a readequação salarial, direito a adicional de periculosidade e insalubridade, sexta parte, e outros benefícios. A valorização do servidor público municipal era um compromisso de gestão, assumido por Ilderlei Cordeiro, que agora se materializa estabelecendo normas, agrupamento, enquadramento, progressão e tabela de salários destes servidores.

“Me sinto honrado de ser o prefeito que está fazendo história junto com os servidores. Pela primeira vez Cruzeiro do Sul conta com um plano como este, que é um reconhecimento pelo serviço que eles têm feito pela nossa cidade, pelo cuidado com nosso município. Cruzeiro do Sul tem muitos avanços e isso é graças aos servidores que ajudam aos prefeitos que já passaram, e merecem este reconhecimento”, enfatizou Ilderlei.

Para servidora Valéria Messias, os trabalhadores municipais estão realizando um sonho, de uma Luta que vem de muitos anos.

“Hoje foi a Aprovação do nosso Plano de Cargos Carreira e Salários, a Felicidade e os sentimentos de Gratidão emanam. Gratidão a Deus. Muito obrigada a todos os envolvidos direta e indiretamente em todo o Processo. Obrigada ao nosso Prefeito Ilderlei Cordeiro, por ter nos ouvidos e dado voz aos funcionários. Ao Presidente da Câmara de Vereadores Clodoaldo Rodrigues , por nos entender e ter nos defendido e lutado a nosso favor”, disse Valéria.

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cruzeiro do Sul, Júlio César, também comemorou a conquista que solidifica uma luta da categoria. “Nós não tínhamos nada que trouxesse uma garantia de melhoria salarial na aposentadoria e esse plano vem para isso, melhorar a situação do servidor durante toda a sua carreira até o final dela”, destacou César.