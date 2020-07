A deputada estadual Maria Antônia (PROS) e seu esposo Dêda (ex-prefeito do município de Rodrigues Alves e presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social) vem através desta nota parabenizar o município de Brasileia pelos 110 anos de emancipação política e administrativa.

3 de Julho é uma data histórica, onde se comemora o aniversário de uma cidade encantadora e que sempre acolhe aqueles que a buscam, diante disto o casal Dêda e Maria Antônia não poderiam deixar de expressar seu carinho, respeito e orgulho pela pacata cidade.

Foi em Brasileia que Maria Antônia nasceu e cresceu e apesar de hoje não residir mais no município, tem feito o que pode para ajudar o povo desta cidade, sempre com muita disposição e amor ao próximo.

“Eu e meu esposo Dêda não poderíamos deixar de expressar tamanha alegria em poder parabenizar o município de Brasileia por mais um aniversário, pois assim como os demais municípios do nosso querido estado do Acre, Brasileia tem o seu valor e a sua importância, são terras que fazem parte da história e conquista deste território, e hoje mais do que nunca nós estamos aqui para celebrarmos cada conquista no qual Brasileia participou e venceu”, Explana a parlamentar.

Brasiléia se originou de uma pequena faixa de terra, a partir do antigo Seringal Carmen, em 3 de Julho de 1910, usando o nome de Brasília. Posteriormente, em 1943, o nome da cidade foi mudado, para não ser confundido com a futura capital federal. Recebeu uma nova denominação, derivada da união das palavras Brasil (Bras) e Hiléia (floresta), utilizada até hoje.

Comemorar o aniversário do município virou tradição em todo o estado, sempre com diversas programações elaborada pela prefeitura do município, onde as atrações mais esperadas são o desfile cívico e o carnaval fora de época, considerado o melhor em todo o estado.