O vice-presidente nacional do PSL Júnior Bozzela, desembarcou na tarde de ontem na capital acreana e desde então busca um entendimento com a militância e direção do PSL local, para pacificar a entrada do vice-governador Major na sigla.

Depois de muito debate ficou acertado que, o atual presidente Pedro Valério reassume o comando da legenda, mas só determina as articulações entorno das candidaturas no interior. Já na capital, que dar as cartas é o mais novo filiado ilustre Major Rocha.

De cara, já jogou a pré-candidatura do Pecuarista Fernando Zamora para o espaço. O PSL de Rio Branco irá apoiar o Tucano Minoru Kimpara (PSDB), ex-partido de Rocha, que deve indicar Ulisses Araújo como seu vice.

O PSDB ganha mais tempo de TV e uma chapa de vereadores completa, além de um gordo fundo eleitoral, já que o PSL tem o segundo maior valor a receber.

No ato de filiação e boas vindas de Rocha ao PSL, uma imagem chama atenção e circula nas redes sociais.

Rocha na mesa com o vice-presidente nacional do PSL Júnior Bazzela, Coronel Ulisses e Pedro Valério; se sentindo um estranho em seu próprio ninho.

Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela quase interminável, que até aqui teve Rocha como protagonista vencedor.