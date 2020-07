A Prefeitura de Rio Branco encaminhou hoje, 1, Projeto de Lei à Câmara Municipal sugerindo o nome Aquiri Shopping, para o centro comercial que a prefeitura está construindo na área central da cidade.

Com capacidade para até 500 boxes, em uma área construída de 12 mil metros quadrados, o Shopping Popular, como é conhecido pelos populares, é uma obra da Prefeitura que, no mesmo Projeto de Lei, recomenda aos vereadores que denomine os permissionários de Comerciantes Ambulantes, uma vez que o local abrigará os camelôs estabelecidos na região do Terminal Urbano e imediações.

“A instituição do Aquiri Shopping assume uma importância ainda maior, pois configura-se como instrumento indispensável para eficiência, eficácia e transparência administrativa, contribuindo, inclusive, para a modernização da administração pública”, destaca a prefeita Socorro Neri.

Por que Aquiri?

O nome Acre surgiu de “Aquiri” palavra do dialeto dos índios Apurinãs, que significa “rio dos jacarés”.