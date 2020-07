O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, anunciou nesta quarta-feira (1), a antecipação do décimo terceiro dos servidores municipais. Desde o início do ano a prefeitura vem pagando pequenos percentuais, mas agora, o pagamento de todo o montante que falta, será feito nos meses de julho e agosto, tanto para os servidores do quadro fixo quanto os provisórios.

A medida, que faz parte de um pacote de ações desenvolvidas pela prefeitura para amenizar os efeitos da pandemia do coronavírus, vai injetar R$ 5 milhões na economia do município e será possível graças ao aporte financeiro recebido do governo federal.

“Recebemos a ajuda do governo federal que vai possibilitar fazer esse adiantamento. Nós esperamos que a economia volte a respirar o quanto antes, mas até lá, continuaremos fazendo todo o possível para minimizar os impactos causado pela pandemia na nossa querida população. Sabemos que a maioria das famílias tem algum membro servidor público que ajuda no orçamento familiar e ter esse vencimento pago de forma antecipada vai ajudar a diminuir os anseios”, explicou o prefeito.

Reabertura do comércio

O prefeito Ilderlei Cordeiro lembra que o plano de flexibilização do decreto que vai permitir a reabertura do comércio e retorno das demais atividades, como a das igrejas, já foi apresentado aos vereadores e deve ser votado esta semana.

A Prefeitura Municipal já estava com o plano pronto antes mesmo do Pacto Acre sem Covid, apresentado pelo governo na semana passada. Ele foi discutido com os setores necessários e a sociedade civil.

Sensível ao anseios dos empresários que desejam reabrir seus negócios para garantir a sobrevivência, Ilderlei reforça seu desejo de ver a economia voltar a funcionar no município, mas que é necessário seguir critérios estabelecidos pelo Estado.

Um dos principais critérios para a flexibilização, é a diminuição de casos de transmissão do coronavírus. Cruzeiro do Sul tem, nesta quarta, 2.079 pessoas com a covid-19 e 35 mortes confirmadas pela doença.