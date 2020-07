É evidente que o vice-governador do estado, Major Rocha, não iria abrir mão de ir para o Partido Social Liberal por conta da insatisfação de meia dúzia de membros do PSL espalhado no estado. Está claro que Rocha já está partido com o aval da direção nacional, como também vai levar os de sua confiança para comandar o PSL.

A primeiro que vai dançar a dança das cadeira é Pedro Valério, pois Rocha informou a imprensa que o coronel Ulysses Araújo (que foi candidato a governador pelo PSL, nas eleições anteriores), atual comandante da Polícia Militar, vai assumir o partido no lugar de Valério.

Com a saída de Pedro Valério do cargo de presidente regional do partido, aqueles que estavam debaixo de suas asas também vão dançar, a exemplo o pré-candidato à prefeito de Epitaciolândia, Everton Soares, onde Rocha afirmou em vídeo que o PSL não tem nenhuma pré-candidatura que dispute as eleições com chances de ganhar a prefeitura.

Everton, além de não ser o favorito no município com reais chances de ganhar a prefeitura, ainda andou se metendo em situações polêmicas nas redes sociais (o dindim de dona Zezé), essa meninice resultou na diminuição de sua popularidade, comprometendo cada vez mais as suas chances no processo eleitoral.

Com Rocha no controle e Ulysses no comando do partido, as pré-candidaturas que poderão decolar de fato é de Minoru Kimpara na capital Rio Branco e do delegado Sérgio Lopes no município de Epitaciolândia. De acordo com informações de uma fonte do próprio PSDB repassadas a redação do site 3 de Julho Notícias, Everton além de não ser pré-candidato à prefeito de Epitaciolândia, não poderá ocupar nem a posição de vice, tendo em vista que o PSDB e PSL vão caminhar juntos, pois os dois partidos unidos se tornam prata da casa, ou seja, sangue puro a chace de Everton de se vice é “0”. Diz uma fonte do PSDB.

Com isso, o delegado Sérgio Lopes está em busca de um vice que não pertença a estas duas siglas. Sérgio busca uma parceria com Chiquinho Chaves (PSD) e Soares (PROS), para que um dos dois possa ocupar a vaga de vice junto a ele. Já Everton, por ser do PSL, estará automaticamente fora do jogo.

Pedro Valério não poderá mais passar a mão na cabeça de Everton e o vitimizar e deturpando os acontecimento como fez anteriormente, Pedro Valério deverá ficar pianinho no seu banquinho. Já Everton deverá acompanhar o crescimento da pré-candidatura do delegado Sérgio Lopes.