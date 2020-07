Assessoria – O governo do Acre, por meio da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa) e da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), cedeu nesta quarta-feira, 1º, um trator agrícola para uso das famílias que fazem parte da Associação dos Produtores Rurais do Ramal Campo Novo (Apruracan), no município de Acrelândia.

Os agricultores associados à Apruracan trabalham principalmente com café, banana e mandioca na região. Mas é a produção de banana que mais se destaca hoje, com a associação planejando neste ano concretizar a Casa de Embalagem de Banana. Com o trator agrícola agora presente, eles terão a produção do fruto garantida para a industrialização, agregando mais valor e gerando uma renda maior aos produtores.

“Neste projeto, a Sepa fez o trabalho de campo para o levantamento da produção e a Seict o dimensionamento e implantação do empreendimento. Esse é só mais um dos exemplos do apoio do governo do Estado aos produtores rurais, que é um principais objetivos do governador Gladson Cameli. O trabalho no campo não para”, destaca o secretário de Produção e Agronegócio, Edivan Azevedo.

A ideia de fazer um projeto para a construção de uma Casa de Embalagem de Banana na região partiu do presidente da Apruracan, Gersi de Souza, e do vereador Rozeno da Silva Melo ainda em 2016, devido ao disparo na produção de banana naquela localidade.

“A ideia de buscar uma Casa de Embalagem para nossa comunidade é que nós temos uma grande produção de banana, vamos agregar valor e oferecer uma melhor qualidade para nosso consumidor. Então graças a Deus nossa parceria com a Embrapa, Sebrae, e Seict deu certo e o nosso primeiro equipamento chegou que é o nosso trator agrícola” disse Gersi.

O prefeito de Acrelândia, Ederaldo Caetano, esteve presente ao evento de entrega do trator e reforçou que o apoio recebido pelo Estado no setor produtivo do município tem sido gigante, incluindo na melhoria de ramais, garantindo o escoamento das produções.

“Quero parabenizar os produtores da Apruracan porque agora eles estão dando um novo passo em suas produções, mas quero parabenizar principalmente o governo do Estado por ajudar nesse setor. Só quem ganha com essas parcerias é a nossa população”, avalia o prefeito.