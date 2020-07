Mesmo com o congresso definindo mudanças no calendário eleitoral deste ano, as articulações seguem a todo vapor na construção das alianças partidárias que disputarão o pleito em todos os municípios acreanos.

Cruzeiro do Sul promete ter uma das eleições mais acirradas dos últimos tempos, com três ou quatro candidaturas que brigarão pela vitória durante todo pleito. Será algo novo disputar votos sem aglomerações, sem a certeza de como estaremos até lá e com isso quem reunir um melhor grupo pode sair na frente.

Nada impede o atual prefeito de disputar a eleição, como afirmam alguns adversários políticos que temem enfrenta-lo nas urnas, haja visto que o volume de trabalho e feitos da gestão vem causando temor de quem não quer fazer a disputa democrática e sem jogo baixo.

Após o governador Gladson Cameli ter declarado que Ilderlei Cordeiro será sim o candidato do PP à reeleição, os bastidores se moveram. Dirigentes aliados do prefeito gravaram um vídeo, onde mostram alguns dos feitos que credencia Ilderlei a mais um mandato e reafirmam seu total compromisso com o projeto.

Manuel Orlenilson – PDT, que tem a força do deputado federal Jesus Sérgio e do estadual Luís Tchê, afirma que o partido é leal e fechado 100% com a reeleição do prefeito e que os feitos da gestão falam por si.

Edson Ferreira – PROS, que tem o ex-prefeito Deda e a deputada estadual Maria Antônia, tem uma das chapas mais fortes na disputa de vereador, o dirigente confirmou a decisão que a executiva Regional do partido deliberou, que caminhará no mesmo rumo e fará de tudo pela vitória.

Genilson Maia – DEM, partido que tem sob o comando o Deputado federal Alan Rick seguiu a mesma linha. O DEM está ajudando na gestão, reconhece o trabalho bem feito e comandado por Ilderlei e por isso, seguirão rumo a reeleição.

Márcio Lima – PV, diz que por tudo que a gestão vem proporcionando de melhorias e mudança na cidade, Cruzeiro do Sul merece mais quatro anos de Ilderlei Cordeiro e que o PV não abre mão desse apoio.

Ilderlei se mostra confiante e com uma aliança desse tamanho, vai para a disputa com maior arco de alianças dentre todos os demais concorrentes.

O gestor diz que é uma honra receber tanto apoio e incentivo, tanto de partidos como de pessoas por onde tem andado, mas que nesse momento quer se concentrar nas ações de combate ao COVID-19 e na execução dos projetos em andamento.

Com adiamento das eleições municipais, Ilderlei ganha mais e tempo para trabalhar em paz e decidir sobre sua candidatura a reeleição.