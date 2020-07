Um vídeo capturado de câmeras de segurança mostra o momento em que Nunes Pereira de Assunção, de 30 anos, um dos líderes e fundadores da organização criminosa Bonde dos 13 no Acre, é morto a tiros em Rio Branco.

As imagens foram compartilhadas por meio de redes sociais. Ele foi executado na última segunda-feira, dia 29, em frente a sua casa, situada no Beco do Buriti, na divisa dos bairros Recanto dos Buritis e Santa Inês, Segundo Distrito da capital acreana.

Nunes estava limpando a frente da sua casa quando homens não identificados, possivelmente membros de facção rival, chegaram em um carro modelo HB20. Eles se aproximaram e efetuaram vários tiros. Uma ambulância foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, Nunes que já estava sem vida.

A vítima foi ferida com sete projéteis na região da cabeça e peito. A polícia fez patrulhamento na região em busca de prender os criminosos no carro HB20, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia acredita que a motivação do crime é guerra entre facção.

Veja o vídeo:

Fonte: ac24horas