Estiveram presente os Vereadores Antônio Francisco (PT), Joelso Pontes (PP), Mário Jorge Fiesca (PROS), Rosildo Rodrigues (PT), José Gabriele (PSB), Edu Queiroz (PT) Rozevete Honorato (PSB) também Participaram da Sessão os secretários municipais, Francélio Carneiro (Administração), Nevisson Tavares (Planejamento) e Lajúcia Cantuário (Gerente de Gabinete).

Durante o grande expediente, os parlamentares ressaltaram as lutas e conquistas de Brasileia ao longo dos seus 110 anos de sua história que completa no dia 03 de Julho e aprovaram na ordem do dia por unanimidade quatros projetos de lei e agora as proposições dependem de sanção da prefeita Fernanda Hassem para que entrem em vigência.

O primeiro deles Projeto de Lei n°017 autoriza a abertura de crédito adicional especial suplementar no valor de R$ 384.700,00 reais, recursos destinado pelo Ministério de desenvolvimento Regional através de emenda parlamentar do Dep. Federal Flaviano Melo para realização de serviço de abertura, pavimentação, recuperação e recapeamento de ruas.

Em seguida o Projeto de Lei n°018 que institui de Leonor Ribeiro da Costa a praça do bairro Ferreira Silva. Em razão da homenageada ter sido um ícone do Comércio Brasiliense que infelizmente faleceu neste ano de 2020. Leonor sempre será lembrada pela comunidade Brasiliense por tão bonita trajetória importante contribuição na construção da história de Brasileia.

O terceiro Projeto de Lei n° 019 institui de Adalberto Reatequim a nova sede da Funasa do município. O homenageado foi o terceiro Servidor da Funasa durante 24 anos reconhecendo assim a sua relevante contribuição para saúde de Brasileia foi apresentado seu nome para Nova Sede da Funasa com uma forma de homenagem infelizmente partiu precocemente no dia 17 de julho de 2011 deixando esposa e três filhas no entanto deixou um grande legado e aprendizado aos que tiveram a honra de conviver com a sua pessoa.

E por último o Projeto de Lei nº 020 que autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$383.072,25 recursos trata da implementação do programa de ramais firmado novamente este ano entre o governo do estado do Acre o município de Brasileia de até seis meses para execução dos serviços de recuperação e manutenção de ramais.

O recesso parlamentar dos vereadores acontece a partir do dia 01 a 31 de Julho em cumprimento ao que determina o artigo 31 da Lei Orgânica do Município e o Art.109 do regimento interno da Câmara Municipal. As reuniões ordinárias, a das comissões temáticas e as audiências públicas ficarão suspensas até o final do recesso, mas todos os serviços e departamentos do legislativo municipal estarão funcionando normalmente, inclusive para recebimento de projetos de lei, resoluções, decretos legislativos e requerimentos dos vereadores.

Veja o que disseram

Vereador Marquinho Tibúrcio-MDB, Parabenizou o município de Brasiléia pelo seu aniversário de 110 anos e fez pedidos de providências para o governo e prefeitura. “Essa é a última sessão desse semestre, está sendo um ano muito produtivo. Mesmo com a pandemia a gente não tem parado, temos aprovado projetos em benefício da população. Cobramos providências do governo do estado com relação a ponte José Augusto, que não caia no esquecimento. Que a prefeitura possa contemplar ruas do Bairro Alberto Castro com melhorias e pelo menos a rua principal com asfalto. Peço que seja feito uma melhoria no Ramal do Pólo, pois tem muitos buracos, e o o ramal Porto Carlos está precisando de melhoramento”.

Vereador Edu Queiroz, enfatizou o trabalho do executivo municipal “A prefeita Fernanda Hassem vem cuidando bem do nosso município, com pouco a prefeita vem fazendo muito, e o parlamento vem contribuindo com esse processo. Quero Parabenizar o deputado Flaviano Melo pelos recursos para pavimentação de ruas e melhorias de ramais, atende diretamente a população. O governo do Estado está em seu segundo ano de mandato, gostaria que fosse encaminhado um expediente para saber sobre a construção da ponte nova e o anel viário. A população está esperando a construção dessa ponte que é de grande importância para o desenvolvimento de Brasiléia. Parabéns Brasiléia pelos seus 110 anos de existência, a nossa querida Brasiléia, nos amamos a nossa cidade!”.

Vereador Rozevete Honorato, “Em nome da prefeita Fernanda Hassem comprimento toda sua equipe que tem se desdobrado em prol de dias melhores, apesar da pandemia que asola todos. A vigilância sanitária assim como toda a saúde tem dado sua parcela tem trabalhado incansavelmente para atender a nossa população. Também queremos agradecer o governo do estado pela ajuda com a crise da pandemia. Quero destacar a aprovação de projetos que vem de encontro das necessidades da população, para os ramais e pavimentação de ruas. Outro vai homenagear com o nome da Praça das Mangueiras a sr. Leonor e a denominação da nova sede da Funasa, homenagem ao senhor Alberto Reatequim”.



Vereador Antônio Francisco, agradeceu a Deus pela sua vida e falou da recuperação de sua saúde. Fez diversas indicações para ramais e bairros, além de denúncia sobre a Amaopreb. “Mas uma vez quero levar minhas considerações a todos os colegas e servidores da Câmara e do fundo do meu coração quero agradecer a Deus pela vida. Em momentos difíceis uma palavra pode te dar coragem para seguir. Cada minuto de fôlego da nossa vida depende de Deus! Quero deixar minhas considerações à prefeita Fernanda Hassem e sua equipe pelo enfrentamento ao COVID 19.O Mundo inteiro está sofrendo por mudanças radical em nossas vidas e a prefeita Fernanda não fugiu de seu raciocínio em defender a população, ela tem segurado a economia através das obras que estão em andamento no município. Precisamos trazer para o debate a verdadeira função das organizações sociais. Estou citando a Amopreb , estão transformados a maior associação em um comitê político”.

Denúncia!

“Peço ao Ministério Público que investigue a verdadeira função da Amopreb. Peço também que investigue o horário de expediente da ex deputada Leila Galvão no CEDUP”.

Pedidos de melhorias para ramais

Pega Fogo, ramal principal depois do Rio Xapuri, ramal da Pedreiro, ramal do senhor Raimundo Lopes, ligação do ramal 59 para o 84, e melhorias nos acessos aos ramais dos aviários.

Pediu também que seja encaminhado um documento em agradecimento para empresas que doaram equipamentos de UTI para o hospital de Brasiléia.

Vereador Mário Jorge Fiesca-PROS, parabenizou o município de Brasiléia pela passagem de seu aniversário de 110 ano e moção de aplausos para os profissionais de saúde que atuam no combate ao Coronavírus.

Fiz Indicação para os ramais, Cajueiro KM 84, Banbuzal , Tabocal e Palmeiras. A população precisa desses ramais para escoar a produção”.

Que a Secretaria de Obras faça a reposição de lâmpadas, principalmente no bairro Leonardo Barbosa e refazer a ponte do Linha 10 e do 13.

Destacou e parabenizou a prefeitura de Brasiléia pelas ações de combate ao Coronavírus levando benefícios à população. Podemos citar vários exemplos como recapeamento de ruas, construção de praça, melhoramento de ramais e construção de pontes.

Pediu moção de aplausos aos profissionais de saúde que vem prestando um relevante trabalho em prol da comunidade.

Vereador Joelso Pontes, fez pedido de informações sobre ruas e ramais que estão sendo contemplados com -melhorias e os ramais conveniados. ” Sugeri a prefeitura que encaminhe para a Câmara de vereadores a lista dos ramais que vão ser contemplados com o convênio celebrado na última sexta-feira entre a prefeitura e o governo do estado, temos inúmeros ramais que estão à espera. Registramos melhorias que já foi feita no ramal do 52, as máquinas estão no ramal do 59, mas outras comunidades como 19, linha 12, Pega Fogo, Fortaleza, Cajazeira, ramal do 84, Santa Luzia, Arraial, ramal do cidadão, Porto Carlos. Pedimos também o detalhamento de outras ruas, aproveitamos essa uma sessão para encaminhar um expediente para que a prefeitura informe a Câmara quais ruas estão sendo contemplados. Aprovamos hoje um projeto no valor 384 mil para recuperação de ruas, projeto de autoria do deputado Flaviano Melo, e mais dois projetos autorizando o nome da Praça das Mangueiras e do novo prédio da gerência de endemias. Mesmo nesse período de pandemia poder Legislativo tem feito sua parte votando projetos em benefício da população”.

Vereador Rosildo Rodrigues, parabenizou o município de Brasileia pelo seu aniversário e lamentou pandemia e fez diversos pedido de providências. “Quero pedir o governo do estado que disponibilize técnicos para fazer levantamento das DAP dos nosso extrativistas que estão produzindo borracha pra que eles possam receber o subsidio do governo federal. Peço também ao Governo do Estado através SEFA que apoie a cooperativa coorpegrão a implantar uma indústria de farinha em Brasileia. A farinha é um item essencial no combate à pobreza. Que a prefeitura possa criar um Projeto de construção de moradias para atender famílias carentes”. Parabenizou a prefeitura de Brasiléia pelas ações de combate a pandemia. Disse que tem visto um grande esforço dessa gestão.

Vereador José Gabriele, destacou a aprovação de vários projetos importantes para o município e os trabalhos da prefeitura na zona rural. “A prefeitura está trabalhando no melhorias de vários ramais. Fiz pedidos de providências para uma ponte do km19 sobre o Riozinho e uma ponte na linha 8. Sugiro que a prefeitura articule com o Governo do Estado a utilização do bate estaca que estar no município para fazer essas duas Pontes e pediu melhorias para o ramal do Porto Carlos. Quero parabenizar Brasiléia pelos seus 110 anos de emancipação política e infelizmente não vamos poder fazer o carnavale, porém teremos outras programações online”.

Secretário de Administração Municipal Francélio Carneiro, “Estivemos hoje na Câmara para esclarecer sobre a avaliação das documentações do resultado parcial do simplificando da saúde que era previsto para sair hoje 30, vimos que não era possível porque o número de inscritos foi surpreendente e não era possível concluir. Pedimos esse prazo que será do dia 29 até o dia 2 de julho, dia 3 vai sair o resultado parcial. Sentamos com a comissão e a prefeita, prezando pela transparência e que nenhum candidato venha ser prejudicado”.

Gerente de Gabinete Municipal, Lajúcia Cantuário, “Esses dois projetos tratam do aniversário do município, o primeiro e referente a denominação da Praça da rua das mangueiras, a prefeita deu a sugestão de receber o nome a dona Leonor, que faleceu a pouco tempo. E uma forma da gente eternizar o nome dela é denominado essa praça. O outro projeto e do novo prédio da Funasa, que passará a funcionar na Avenida Marinho Monte, na antiga unidade de saúde Simão Mansur Barta, a proposta apresentada pelo Executivo é homenagear o senhor Adalberto Reatequim, servidor da Funasa”.