O governo do Estado, por meio do Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac), antigo Pró-Saúde, publicou edital de convocação para eleição que irá compor o novo Conselho de Administração do órgão.

Com a promulgação da lei estadual nº 3.636, de 15 de junho de 2020, a abertura do processo eleitoral ocorre pela transição do Serviço Social de Saúde do Acre (Pró-Saúde) para o Instituto de Gestão em Saúde do Acre (Igesac).

Além da escolha de um representante de uma entidade da sociedade civil representativa do SUS no Estado do Acre, também será eleito um representante dos trabalhadores com nível superior da área de saúde do Igesac para compor o seu Conselho de Administração.

O presente processo eleitoral, conforme explicou o diretor do Igesac, Marcelo Chaves, destina-se ao preenchimento de lista tríplice, que posteriormente será encaminhada para o governador Gladson Cameli escolher qual comporá o Conselho de Administração, para o mandato de três anos.

A composição do Igesac é ampla, sendo formada pelo secretário de Estado de Saúde, representantes do governo, gerentes das unidades de saúde administradas pelo instituto, Conselho Estadual de Saúde, usuários do SUS e trabalhadores do Igesac.

Os editais de convocação para a eleição da entidade da sociedade civil representativa dos usuários e do representante dos trabalhadores do Igesac foram publicados no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 30 de junho de 2020.

Quem desejar concorrer à vaga deverá ser inscrever de 2 a 4 de julho, através dos e-mails (comissaoeleitoral.usuarios@gmail.com e comissaoleitoral.trabalhador@gmail.com).

A eleição para formação da lista tríplice será no próximo dia 17, por meio de assembleia específica virtual. Essa participação não ensejará remuneração, conforme previsto em edital.

Confira o edital

Edital Trabalhador DOE

Edital Usuarios DOE