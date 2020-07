O governador em exercício, Major Rocha, prestigiou na manhã desta quarta-feira, 1º, por videoconferência, o lançamento do Plano Safra 2020-2021 pelo Banco do Brasil.

Apresentado pelo presidente da instituição, Rubem Novaes, somente o Banco do Brasil terá uma carta de crédito de R$ 103 bilhões para investimentos no país pelo Plano Safra. Ainda segundo Novaes, o banco aplicou no segmento R$ 92,5 bilhões no período 2019-2020 e, com o resultado extremamente positivo do setor agropecuário nos últimos anos, a expectativa é enorme para 2021.

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destacou que em todo o país, por meio de todas as instituições bancárias que fazem parte do sistema de apoio ao agronegócio, o governo destinou para a nova safra R$ 236,3 bilhões, o que representa R$ 13,5 bilhões a mais em relação a 2019. Os investimentos foram ampliados em 30%, mesmo percentual acrescido ao Seguro Rural, que soma R$ 1,3 bilhão.

O incentivo à produção sustentável está neste Plano Safra 2020-2021, que se prepara para a retomada econômica com mais recursos e melhores condições de financiamento, a juros mais baixos. Novamente com um foco muito grande nos pequenos e médios produtores rurais.

Major Rocha destacou que todo ano o Plano Safra é aguardado com ansiedade pelos produtores rurais e que o Acre tem muito a ganhar neste momento, em que fortalecer o agronegócio é essencial para a recuperação da economia em período de pandemia.

“É a melhor saída econômica para o Acre e um dos pontos que mais defendemos desde a campanha, ao lado do governador Gladson Cameli. É hora de buscar dar apoio e segurança aos nossos produtores rurais para que possam investir, e o Plano Safra faz parte disso”, reitera o governador em exercício.