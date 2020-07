Tendo em vista a situação de epidemia que acomete o Estado do Acre e o município de Senador Guiomard, onde até a última segunda-feira, 26, já haviam sido confirmados 250 casos e 6 foram mortes provocadas pela doença, desde o mês de abril, a Prefeitura de Senador Guiomard, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando a Barreira Sanitária, ação em forma de blitz educativa em prevenção à Covid-19, nos dois principais acessos ao município. Um balanço divulgado pelo município mostra que quase 26 mil pessoas já foram abordadas e orientadas pela blitz educativa.

O objetivo da iniciativa é orientar motoristas e passageiros sobre as medidas de prevenção da Covid-19, além de identificar possíveis casos suspeitos e encaminhar para o Centro de Triagem do município, onde há oferta de atendimento médico e se necessário, a realização do teste rápido.

Para realizar todo esse monitoramento, profissionais da Saúde, com apoio de servidores das demais secretarias, Policia Militar (PM) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), que atuam em escala de revezamento, trabalham diariamente, inclusive em fins de semana e feriados.

“Nesse momento, estamos focando em colaborar com a redução do número de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Por isso, nossos agentes, além de coibirem os crimes de trânsito, estão empenhados em ajudar a saúde nesse momento tão delicado para todos nós”, afirma José Tanaca, diretor de Operações do Detran.