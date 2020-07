Como uma forma de reconhecimento aos trabalhos prestados em prol da Polícia Militar do Acre (PMAC), o comandante-geral da corporação, Coronel Ulysses Araújo, realizou, na manhã desta quarta-feira, 1º de julho, a entrega da medalha do mérito Plácido de Castro, uma das mais elevadas comendas da instituição, ao presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), Francisco Alves de Assis Filho. A solenidade ocorreu no gabinete do comando.

O profissional, que desde 2003 trabalha na autarquia estadual, tem se destacado no apoio a instituição militar, principalmente referente as causas dos inativos e pensionistas da corporação, como por exemplo, as questões do desconto de proteção social e a criação do Departamento de Proteção Social dos Militares dentro da estrutura do instituto. Para o comandante-geral “Conceder tal honraria é uma forma agradecer e reconhecer o total empenho e dedicação que o Assis tem prestado ao estado, especialmente a nossa Polícia Militar”, destacou o coronel. Estiveram presentes na solenidade o subcomandante-geral da PMAC, Coronel Luciano Dias Fonseca, integrantes da diretoria da Associação dos Militares do Acre (AME-AC) e representantes dos inativos e pensionistas da corporação.