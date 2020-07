Dos 68 milhões de lares brasileiros, 26,3 milhões foram alcançados pelo Auxílio Emergencial. O benefício atingiu 38,7% dos domicílios. 45% dos brasileiros, pouco menos da metade da população, fazem parte de famílias onde pelo menos uma pessoa foi beneficiada.

76% dos recursos atingiram pessoas da camada da população com menor renda familiar, abaixo de R$ 654,54 por mês. Os dados são na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid-19 (PNAD-Covid-19), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No Norte e no Nordeste, mais de 40% dos domicílios foram beneficiados. Nos estados do Amapá e Maranhão, por exemplo, mais de 60% dos lares receberam o benefício.

Para ter direito, a renda familiar per capita não pode passar de R$ 522,50 ou de um total de três salários mínimos (R$ 3.135,00). De acordo com a pesquisa, o Brasil tem 21 milhões de pessoas que se encaixam nesses parâmetros.