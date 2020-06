O sonho dos moradores das ruas Dom Pedro, de Alcântara, Alagoas e Sergipe, no bairro Remanso, está próximo a ser realizado por completo. As obras de abertura de ruas, drenagens e e pavimentação nesta parte do bairro do Remanso estão quase concluídas.

O prefeito de Cruzeiro de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, esteve vistoriando o local nesta segunda-feira (29) acompanhado do vereador Franciney Freitas e do presidente da Associação de Moradores do Bairro Remanso, José Maria. As obras são um compromisso assumido pela gestão e atendem uma demanda antiga da população que há anos pedem ao poder público um olhar mais atencioso.

O presidente da Associação de Moradores do Bairro Remanso, José Maria, agradeceu o empenho da prefeitura em atender os anseios da população. “Aqui era muito feio, víamos as mães subindo com as crianças no carrinho de mão, porque era difícil de subir e descer e o prefeito tem feito muito por nós, se sensibilizou e entendeu a nossa necessidade, a primeira coisa foi colocar água aqui, que não chegava, agora as ruas estão aqui. Ruas que nem existiam, eram só um caminho, foram abertas. O povo está muito feliz vendo esta obra”, declarou.

Ilderlei conversou com a população e se emocionou de ver as obras quase finalizadas. “Foram muitas obras e nem no período de chuvas paramos, fomos fazendo as obras menores e aproveitamos a chegada do verão para entrar com todo vapor e fazer o trabalho pesado. O povo sofreu tanto e hoje está alegre, feliz, então valeu a pena se organizar, planejar, valeu a pena a busca por recursos para isto acontecer”, comemorou Ilderlei.

O prefeito garantiu ainda que as obras não param por aí. “Tem rua que ainda vamos entrar, tem equipe nossa trabalhando aqui no Remanso, no São José no Telégrafo, Cruzeirão e outros locais”.

Maria da Silva, moradora da Rua Dom Pedro de Alcântara, disse que, com as obras, ela e seus vizinhos podem dizer que têm uma “vida nova” e, ao agradecer, relembrou as dificuldades que os moradores enfrentavam: “Era só uma estrada estreita, muita lama, as pessoas caindo, éramos isolados. Para fazer a casa da minha mãe tivemos que trazer os materiais nas costas, pois não entrava nenhum tipo de carro aqui. Agora, olha o que o prefeito Ilderlei fez: uma rua que passa carro, entra Samu para socorrer quem precisa, tudo que precisamos chega na porta. Paramos de sofrer”, agradeceu Maria.