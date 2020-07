Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 30, cerca de 46 agentes da Polícia Civil do Acre e mais dois delegados realizaram uma operação de combate ao crime organizado no Acre. As ações estão sendo empreendidas na cidade de Manoel Urbano, distante 244 km da capital, e contam com a participação de policiais daquele município e também de Rio Branco e Sena Madureira.

A ação é coordenada pelos delegados Karlesso Nespoli, da Delegacia de Combate ao Narcotráfico (Denarc), e Rodrigo Noll, da delegacia de Manoel Urbano, com o apoio do Departamento de Inteligência da Polícia Civil. Já foram cumpridas 43 ordens judiciais, sendo de busca e apreensão e de prisão.

Até o momento, 13 pessoas foram presas na cidade e mais seis mandados foram cumpridos na Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes, em Sena Madureira.

A operação faz parte do planejamento estratégico de combate ao crime organizado da Polícia Civil, que vem desde o início do ano realizando ações na capital e no interior.

“Nosso objetivo, orientado pelo planejamento estratégico de enfrentamento ao crime organizado, é sufocar essas organizações que insistem em agir no Acre. Desde o início do ano estamos realizando operações contundentes nesses grupos com prisões de lideranças, com a apreensão de armas e drogas. Mesmo neste período de pandemia, não recuamos e mantivemos o foco nas investigações e nas operações”, destacou José Henrique Ferreira, delegado-geral da Polícia Civil do Acre.

A operação continua durante toda a terça-feira e mais prisões podem ocorrer a qualquer momento.