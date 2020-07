O diretor do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, Marcos Lima, informou que a unidade atingiu 100% de ocupação nos leitos destinados a pacientes graves de Covid-19. Apenas Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com 10 vagas, concentram os leitos de gravidade em todo o estado.

Lima diz que nas últimas 24 horas, a cidade não registrou mortes, mas também não teve altas. Esta é a primeira vez que a unidade fica sem vagas na UTI para atender Covid-19.

“Temos um total de 52 pacientes internados na unidade, 36 na enfermaria, 6 no pronto-atendimento Covid, sendo 4 casos confirmados e dois suspeitos, e 10 pacientes na UTI. Nas últimas 24 horas não registramos nenhum óbito e nem alta hospitalar. O motivo de preocupação hoje é, que desde o início de enfrentamento dessa pandemia aqui em Cruzeiro do Sul, pela primeira vez, temos os 10 leitos de UTI ocupados”, diz.

Até segunda-feira (29), a segunda maior cidade do estado registrava 2.041 casos confirmados da doença, segundo o boletim da Secretaria de Saúde do estado (Sesacre). Além disso, 35 pessoas morreram vítimas da doença no município.

No ranking de incidência, Cruzeiro do Sul fica na segunda posição com 231 casos para cada 10 mil habitantes, ficando atrás apenas de Assis Brasil, que tem 235 casos para cada grupo de habitantes.

Do G1 Acre